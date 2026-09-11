NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Digi International-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Digi International-Papier bei 36.46 USD. Bei einem Digi International-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 274.273 Digi International-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 18’861.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68.77 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 88.62 Prozent erhöht.

Digi International wurde am Markt mit 2.62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch