NASDAQ Composite Index-Wert Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Digi International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Digi International-Aktie bei 11.40 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 877.193 Digi International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 64’377.19 USD, da sich der Wert einer Digi International-Aktie am 01.10.2026 auf 73.39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 543.77 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Digi International bezifferte sich zuletzt auf 2.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch