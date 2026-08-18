NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein DexCom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das DexCom-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die DexCom-Aktie an diesem Tag bei 106.05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die DexCom-Aktie investierten, hätten nun 94.295 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’369.64 USD, da sich der Wert eines DexCom-Papiers am 17.08.2026 auf 88.76 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16.30 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 33.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch