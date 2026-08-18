DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DexCom-Performance im Blick
|
18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein DexCom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in DexCom-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Das DexCom-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die DexCom-Aktie an diesem Tag bei 106.05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die DexCom-Aktie investierten, hätten nun 94.295 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’369.64 USD, da sich der Wert eines DexCom-Papiers am 17.08.2026 auf 88.76 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16.30 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 33.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu DexCom Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein DexCom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DexCom-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DexCom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu DexCom Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt schloss den Handelstag knapp oberhalb der Nulllinie ab. Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.