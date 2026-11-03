NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DexCom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden DexCom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des DexCom-Papiers betrug an diesem Tag 60.43 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16.548 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (84.76 USD), wäre das Investment nun 1’402.61 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40.26 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 30.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch