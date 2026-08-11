DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DexCom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in DexCom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DexCom-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der DexCom-Aktie betrug an diesem Tag 77.85 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das DexCom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12.845 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 87.65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’125.88 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12.59 Prozent gesteigert.
DexCom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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