DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in DexCom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Das DexCom-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 66.36 USD. Bei einem DexCom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.507 DexCom-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 86.90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130.95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.95 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 32.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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