DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DexCom gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem DexCom-Papier statt. Zum Handelsende standen DexCom-Anteile an diesem Tag bei 76.19 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 13.125 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 85.92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’127.71 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 12.77 Prozent gleich.
Am Markt war DexCom jüngst 31.77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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