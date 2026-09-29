DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren DexCom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DexCom-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die DexCom-Aktie bei 21.95 USD. Bei einem DexCom-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 455.581 DexCom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 86.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39’489.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 294.90 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für DexCom eine Börsenbewertung in Höhe von 32.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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