NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DENTSPLY SIRONA-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers betrug an diesem Tag 12.69 USD. Bei einem DENTSPLY SIRONA-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78.802 DENTSPLY SIRONA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers auf 8.98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 707.64 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29.24 Prozent verringert.

DENTSPLY SIRONA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch