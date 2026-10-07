DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in DENTSPLY SIRONA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen DENTSPLY SIRONA-Anteile letztlich bei 32.48 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 307.882 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’623.15 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Anteils am 06.10.2026 auf 8.52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -73.77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 1.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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