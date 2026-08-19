NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der DENTSPLY SIRONA-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59.88 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.700 Anteilen. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Aktien wären am 18.08.2026 185.54 USD wert, da der Schlussstand 11.11 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 81.45 Prozent gleich.

DENTSPLY SIRONA war somit zuletzt am Markt 2.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch