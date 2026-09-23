Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’920 -0.2%  SPI 19’749 -0.3%  Dow 51’597 -0.5%  DAX 25’406 -0.7%  Euro 0.9398 0.0%  EStoxx50 6’302 -0.4%  Gold 4’282 -1.7%  Bitcoin 69’774 -1.3%  Dollar 0.8251 0.6%  Öl 101.7 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
Airbnb-Aktie tiefer: Basler Grosser Rat will Registrierungspflicht für Airbnb-Wohnungen
Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten
Suche...

DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Investmentbeispiel 23.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen DENTSPLY SIRONA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

DENTSPLY SIRONA
8.17 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DENTSPLY SIRONA-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die DENTSPLY SIRONA-Aktie bei 59.36 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hat, hat nun 1.685 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83.24 Prozent verringert.

Alle DENTSPLY SIRONA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DENTSPLY SIRONA Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten