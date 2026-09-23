NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DENTSPLY SIRONA-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die DENTSPLY SIRONA-Aktie bei 59.36 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hat, hat nun 1.685 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83.24 Prozent verringert.

Alle DENTSPLY SIRONA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch