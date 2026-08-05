DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14.05 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 711.744 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (14.27 USD), wäre das Investment nun 10’156.58 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1.57 Prozent.
Insgesamt war DENTSPLY SIRONA zuletzt 2.83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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