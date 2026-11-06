NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren gekostet

Das Deckers Outdoor-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 102.15 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.790 Deckers Outdoor-Aktien. Die gehaltenen Deckers Outdoor-Anteile wären am 05.11.2026 858.95 USD wert, da der Schlussstand 87.74 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14.11 Prozent.

Der Börsenwert von Deckers Outdoor belief sich jüngst auf 11.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch