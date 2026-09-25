NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren abgeworfen

Deckers Outdoor-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.38 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, befänden sich nun 96.386 Deckers Outdoor-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’583.61 USD, da sich der Wert einer Deckers Outdoor-Aktie am 24.09.2026 auf 78.68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 658.36 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 10.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch