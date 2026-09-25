Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’937 0.2%  SPI 19’754 0.2%  Dow 51’549 0.4%  DAX 25’376 0.4%  Euro 0.9446 0.3%  EStoxx50 6’296 0.4%  Gold 4’285 0.2%  Bitcoin 69’408 -0.7%  Dollar 0.8286 0.1%  Öl 106.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wisekey-Aktie fester: Konzern ändert Namen an der Börse in "WISeQey"
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Suche...
Plus500 Depot

Deckers Outdoor Aktie 115767 / US2435371073

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Hochrechnung 25.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deckers Outdoor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Deckers Outdoor
65.23 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

Deckers Outdoor-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.38 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, befänden sich nun 96.386 Deckers Outdoor-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’583.61 USD, da sich der Wert einer Deckers Outdoor-Aktie am 24.09.2026 auf 78.68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 658.36 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 10.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten