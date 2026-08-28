NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Deckers Outdoor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11.16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Deckers Outdoor-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.963 Deckers Outdoor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 86.33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 773.80 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 773.80 USD entspricht einer Performance von +673.80 Prozent.

Der Börsenwert von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 12.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch