Deckers Outdoor Aktie 115767 / US2435371073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Deckers Outdoor-Einstieg?
|
28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deckers Outdoor-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die Deckers Outdoor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11.16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Deckers Outdoor-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.963 Deckers Outdoor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 86.33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 773.80 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 773.80 USD entspricht einer Performance von +673.80 Prozent.
Der Börsenwert von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 12.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.
|
28.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Deckers Outdoor Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.