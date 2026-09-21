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Daktronics-Anlage im Blick 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Daktronics von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Daktronics
15.20 EUR 0.00%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Daktronics-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Daktronics-Anteile bei 22.14 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Daktronics-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45.167 Daktronics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 786.36 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Papiers am 18.09.2026 auf 17.41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21.36 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Daktronics belief sich jüngst auf 836.85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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