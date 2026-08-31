Daktronics Aktie 172033 / US2342641097
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daktronics von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Daktronics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Daktronics-Papier bei 8.36 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Daktronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119.617 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 19.30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’308.61 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 2’308.61 USD, was einer positiven Performance von 130.86 Prozent entspricht.
Daktronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 933.19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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