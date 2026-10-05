Daktronics Aktie 172033 / US2342641097
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daktronics-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Daktronics-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5.55 USD. Bei einem Daktronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.018 Daktronics-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 323.60 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 323.60 USD, was einer positiven Performance von 223.60 Prozent entspricht.
Am Markt war Daktronics jüngst 864.59 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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