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|Lukrative Daktronics-Investition?
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Daktronics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Daktronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11.91 USD. Bei einem Daktronics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83.963 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Daktronics-Papiere wären am 20.11.2026 1’521.41 USD wert, da der Schlussstand 18.12 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 52.14 Prozent gleich.
Insgesamt war Daktronics zuletzt 865.42 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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