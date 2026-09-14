NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Daktronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Daktronics-Aktie bei 9.68 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10.331 Daktronics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 184.81 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Anteils am 11.09.2026 auf 17.89 USD belief. Mit einer Performance von +84.81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Daktronics jüngst 858.14 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch