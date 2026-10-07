CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
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|CRESUD-Investmentbeispiel
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CRESUD von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde das CRESUD-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CRESUD-Papiers betrug an diesem Tag 14.97 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 66.819 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CRESUD-Papiers auf 12.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 810.52 USD wert. Mit einer Performance von -18.95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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