NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CRESUD von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde das CRESUD-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CRESUD-Papiers betrug an diesem Tag 14.97 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 66.819 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CRESUD-Papiers auf 12.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 810.52 USD wert. Mit einer Performance von -18.95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch