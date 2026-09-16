NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRESUD-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CRESUD-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der CRESUD-Anteile betrug an diesem Tag 8.63 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 115.808 CRESUD-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’378.12 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 15.09.2026 auf 11.90 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 37.81 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch