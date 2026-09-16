CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
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|Lukrativer CRESUD-Einstieg?
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRESUD-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CRESUD-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CRESUD-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der CRESUD-Anteile betrug an diesem Tag 8.63 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 115.808 CRESUD-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’378.12 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 15.09.2026 auf 11.90 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 37.81 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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