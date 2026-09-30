CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen CRESUD-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die CRESUD-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren CRESUD-Anteile an diesem Tag 4.61 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21.712 CRESUD-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 252.73 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 29.09.2026 auf 11.64 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 152.73 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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