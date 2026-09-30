NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die CRESUD-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren CRESUD-Anteile an diesem Tag 4.61 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21.712 CRESUD-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 252.73 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 29.09.2026 auf 11.64 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 152.73 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch