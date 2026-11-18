Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem CRESUD-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CRESUD-Papier 7.82 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRESUD-Aktie investiert, befänden sich nun 127.832 CRESUD-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 8.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’147.93 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’147.93 USD entspricht einer Performance von +14.79 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch