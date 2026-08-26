CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in CRESUD-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden CRESUD-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CRESUD-Anteile letztlich bei 7.75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 128.952 CRESUD-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’457.16 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 25.08.2026 auf 11.30 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45.72 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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