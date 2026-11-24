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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Credit Acceptance-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 648.88 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.154 Credit Acceptance-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 478.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73.80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26.20 Prozent verkleinert.
Credit Acceptance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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