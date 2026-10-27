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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Credit Acceptance-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Credit Acceptance-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Credit Acceptance-Anteile an diesem Tag bei 588.89 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16.981 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’125.30 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 26.10.2026 auf 537.38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 8.75 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Credit Acceptance einen Börsenwert von 5.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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