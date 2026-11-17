Am 17.11.2023 wurden Credit Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 435.21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22.977 Credit Acceptance-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’261.23 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 16.11.2026 auf 490.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.61 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Credit Acceptance bezifferte sich zuletzt auf 5.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch