Credit Acceptance Aktie 922610 / US2253101016
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Credit Acceptance-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers betrug an diesem Tag 590.53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Credit Acceptance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.169 Credit Acceptance-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 599.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.56 USD wert. Damit wäre die Investition 1.56 Prozent mehr wert.
Am Markt war Credit Acceptance jüngst 6.18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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