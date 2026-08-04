Credit Acceptance Aktie 922610 / US2253101016
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Credit Acceptance-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Credit Acceptance-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 561.57 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17.807 Credit Acceptance-Anteilen. Die gehaltenen Credit Acceptance-Papiere wären am 03.08.2026 10’203.00 USD wert, da der Schlussstand 572.97 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 2.03 Prozent.
Insgesamt war Credit Acceptance zuletzt 5.96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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