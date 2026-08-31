NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Covenant Transport von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Covenant Transport-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 24.13 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.144 Covenant Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Covenant Transport-Aktie auf 34.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144.96 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44.96 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Covenant Transport belief sich jüngst auf 888.56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch