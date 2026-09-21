Covenant Transport Aktie 278919 / US22284P1057
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Covenant Transport von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Covenant Transport-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Covenant Transport-Aktie betrug an diesem Tag 9.80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10.204 Covenant Transport-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 33.80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 344.90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 244.90 Prozent vermehrt.
Covenant Transport war somit zuletzt am Markt 857.32 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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