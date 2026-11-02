NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 3 Jahren eingefahren

Covenant Transport-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19.51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.127 Covenant Transport-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 30.92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158.52 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58.52 Prozent angezogen.

Covenant Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 785.94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch