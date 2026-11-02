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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Covenant Transport-Einstiegs gewesen.
Covenant Transport-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19.51 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.127 Covenant Transport-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 30.92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158.52 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58.52 Prozent angezogen.
Covenant Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 785.94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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