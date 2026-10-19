NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Covenant Transport-Anteile an diesem Tag 7.49 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Covenant Transport-Aktie investierten, hätten nun 133.511 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’101.47 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Anteils am 16.10.2026 auf 30.72 USD belief. Mit einer Performance von +310.15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Covenant Transport belief sich jüngst auf 779.54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch