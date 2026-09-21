Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Costco Wholesale von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Costco Wholesale gewesen.
Die Costco Wholesale-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 951.16 USD. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.051 Costco Wholesale-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers auf 895.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 941.28 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5.87 Prozent vermindert.
Costco Wholesale wurde am Markt mit 396.84 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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