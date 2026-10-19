Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Costco Wholesale-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Costco Wholesale-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 936.33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.680 Costco Wholesale-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’563.69 USD, da sich der Wert einer Costco Wholesale-Aktie am 16.10.2026 auf 989.11 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 5.64 Prozent.
Alle Costco Wholesale-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 438.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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