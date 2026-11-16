NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Costco Wholesale-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Costco Wholesale-Papier bei 922.98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.108 Costco Wholesale-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 119.85 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Papiers am 13.11.2026 auf 1’106.21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.85 Prozent angezogen.

Costco Wholesale wurde jüngst mit einem Börsenwert von 489.48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch