NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren eingebracht

Am 02.11.2021 wurden Costco Wholesale-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Costco Wholesale-Aktie an diesem Tag 496.99 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.012 Costco Wholesale-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’036.82 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Anteils am 30.10.2026 auf 1’012.28 USD belief. Damit wäre die Investition 103.68 Prozent mehr wert.

Costco Wholesale wurde jüngst mit einem Börsenwert von 449.29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch