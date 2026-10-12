NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 150.46 USD. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.646 Costco Wholesale-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 6’293.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 946.92 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 529.35 Prozent zugenommen.

Costco Wholesale erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 418.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch