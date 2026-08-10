NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 10.08.2021 wurde das Costco Wholesale-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie betrug an diesem Tag 443.03 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.257 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (947.82 USD), wäre die Investition nun 2’139.40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113.94 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Costco Wholesale einen Börsenwert von 420.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch