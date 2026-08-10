Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Costco Wholesale-Investition?
|
10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Costco Wholesale-Investment gewesen.
Am 10.08.2021 wurde das Costco Wholesale-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie betrug an diesem Tag 443.03 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.257 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (947.82 USD), wäre die Investition nun 2’139.40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113.94 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Costco Wholesale einen Börsenwert von 420.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.