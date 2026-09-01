Corcept Therapeutics Aktie 1812837 / US2183521028
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Corcept Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21.65 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46.189 Corcept Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 113.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’235.57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 423.56 Prozent vermehrt.
Corcept Therapeutics wurde am Markt mit 12.31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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