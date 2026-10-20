NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren verdient

Die Corcept Therapeutics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Corcept Therapeutics-Aktie bei 27.92 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 358.166 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 40’150.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 301.50 Prozent vermehrt.

Corcept Therapeutics war somit zuletzt am Markt 11.91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch