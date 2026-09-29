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Corcept Therapeutics Aktie 1812837 / US2183521028

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Frühes Investment 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corcept Therapeutics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Corcept Therapeutics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Corcept Therapeutics
94.43 CHF -1.83%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Corcept Therapeutics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19.93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 501.756 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 58’018.06 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Anteils am 28.09.2026 auf 115.63 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 480.18 Prozent erhöht.

Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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