Corcept Therapeutics Aktie 1812837 / US2183521028
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Corcept Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 13.10.2025 wurden Corcept Therapeutics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Corcept Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 71.53 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 13.980 Corcept Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’694.25 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Papiers am 12.10.2026 auf 121.19 USD belief. Mit einer Performance von +69.43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Corcept Therapeutics zuletzt 13.11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Corcept Therapeutics Inc.
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