NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

Am 27.10.2021 wurde das Corcept Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag 17.59 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.685 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 495.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87.13 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 395.31 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Corcept Therapeutics betrug jüngst 9.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch