NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren eingefahren

Das Corcept Therapeutics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.267 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’863.05 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Papiers am 05.10.2026 auf 122.03 USD belief. Mit einer Performance von +1’763.05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Corcept Therapeutics zuletzt 13.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch