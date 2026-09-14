NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: Wäre eine Anlage in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Heute vor 3 Jahren wurde das Consumer Portfolio Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Consumer Portfolio Services-Anteile an diesem Tag 9.50 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.526 Consumer Portfolio Services-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99.26 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 11.09.2026 auf 9.43 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.74 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete Consumer Portfolio Services eine Marktkapitalisierung von 202.73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch