Am 23.11.2016 wurde das Consumer Portfolio Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4.75 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investierten, hätten nun 210.526 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 8.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’861.05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86.11 Prozent angezogen.

Consumer Portfolio Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 191.83 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch