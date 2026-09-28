NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 10 Jahren eingebracht

Das Consumer Portfolio Services-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Consumer Portfolio Services-Papier bei 4.51 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2’217.295 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 9.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’197.34 USD wert. Mit einer Performance von +111.97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Consumer Portfolio Services jüngst 205.76 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch